Сервитуты на частной земле для военных сооружений - Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
Рада поддержала законопроект о сервитутах на частных сельскохозяйственных землях для фортификационных сооружений. Плата составит 12% от оценочной стоимости и будет выплачиваться после войны.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об использовании права земельного сервитута для военных нужд. За этот документ проголосовали 274 народных депутата, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Подробности
Данным законопроектом предлагается предоставить областным военным администрациям полномочия устанавливать земельные сервитуты на частных сельскохозяйственных землях для размещения инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Размер платы за установление земельного сервитута предлагается определить фиксированным - 12% от нормативной денежной оценки. Этот размер соответствует минимальной рыночной стоимости годовой аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Плата за земельный сервитут будет выплачиваться собственнику земельного участка в течение двух лет после окончания военного положения
По мнению народных депутатов, такая законодательная инициатива обусловлена тем, что в ходе военного положения значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения занята военно-инженерными и фортификационными сооружениями, что делает невозможным проведение на них сельскохозяйственных работ. Вместе с тем землевладельцы и землепользователи продолжают нести обязанность по использованию земельных участков по целевому назначению и внесению платы за землю.
Дополнительно
Земельный сервитут - это право собственника или землепользователя на ограниченное платное или бесплатное пользование чужим земельным участком. Он нужен, когда удовлетворить собственные потребности (например, проехать к своему дому или проложить трубы) иным образом невозможно.
Напомним
В Украине сохраняется право на бесплатное получение земли, но во время военного положения действует запрет на большинство новых передач. Исключения касаются владельцев зданий на участках и недвижимости, разрушенной в результате российской агрессии.