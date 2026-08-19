Сервитуты на частной земле для военных сооружений - Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект об использовании права земельного сервитута для военных нужд. За этот документ проголосовали 274 народных депутата, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Данным законопроектом предлагается предоставить областным военным администрациям полномочия устанавливать земельные сервитуты на частных сельскохозяйственных землях для размещения инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Размер платы за установление земельного сервитута предлагается определить фиксированным - 12% от нормативной денежной оценки. Этот размер соответствует минимальной рыночной стоимости годовой аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Плата за земельный сервитут будет выплачиваться собственнику земельного участка в течение двух лет после окончания военного положения