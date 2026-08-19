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Сервітути на приватній землі для військових споруд - Рада ухвалила закон за основу

Київ • УНН

 • 3148 перегляди

Рада підтримала законопроєкт про сервітути на приватних агроземлях для фортифікацій. Плата становитиме 12% оцінки й виплачуватиметься після війни.

Сервітути на приватній землі для військових споруд - Рада ухвалила закон за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб. За даний документ проголосували 274 народні депутати, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

Даним законопроєктом пропонується надати обласним військовим адміністраціям повноваження встановлювати земельні сервітути на приватних сільськогосподарських землях для розміщення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Розмір плати за встановлення земельного сервітуту пропонується визначити фіксованим - 12% від нормативної грошової оцінки. Цей розмір відповідає мінімальній ринковій вартості річної оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Плата за земельний сервітут буде сплачуватися власнику земельної ділянки протягом двох років після закінчення воєнного стану

- повідомили в Верховній Раді.

На думку народних депутатів, така законодавча ініціатива зумовлена тим, що в ході воєнного стану значна площа земель сільськогосподарського призначення є зайнятою військово-інженерними та фортифікаційними спорудами, що унеможливлює проведення на них сільськогосподарських робіт. Разом з тим, землевласники та землекористувачі продовжують нести обов’язок щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням та виплати плати за землю.

Додатково

Земельний сервітут - це право власника або землекористувача на обмежене платне чи безоплатне користування чужою земельною ділянкою. Він потрібен, коли задовольнити власні потреби (наприклад, проїхати до свого будинку чи прокласти труби) інакше неможливо.

Нагадаємо

В Україні зберігається право на безоплатне отримання землі, але під час воєнного стану діє заборона на більшість нових передач. Винятки стосуються власників будівель на ділянках та зруйнованої нерухомості через російську агресію.

Євген Устименко

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