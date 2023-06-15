Сербским автомобилям запретили въезд в Косово после задержания полицейских

Детали

Между тем наблюдатели отмечают, что предполагаемое похищение нарушит Кумановское соглашение, поскольку сербским силам не разрешено входить в Косово или пятикилометровую буферную зону на границе. Кумановское соглашение, также известное как Военно-техническое соглашение, было подписано между СДК, Союзной Республикой Югославией и Республикой Сербией в 1999 году и ознаменовало окончание войны в Косово.

"Мы требуем немедленного освобождения трех похищенных полицейских и призываем международные силы осудить эту агрессию со стороны Сербии", - сказал Курти.

Полиция Косово заявила, что проинформировала KFOR и другие органы безопасности, "потому что есть подозрения, что полицейские были похищены".

Сербия, однако, отрицает утверждение Косово о том, что офицеры были похищены "в глубине Косово". Белград, который не признает границы Косово и вместо этого называет ее "административной линией", отрицает похищение и говорит, что офицеры были задержаны в Сербии.

В KFOR подтвердили, что они не давали согласия сербским властям на вход в 5-километровую зону или пересечение границы Косово.

Вскоре после инцидента Косово объявило о запрете въезда в страну всех автомобилей с сербскими номерами.

"Из соображений безопасности учреждения решили повысить уровень пограничного контроля. Поэтому в качестве немедленного шага было принято решение о запрете въезда автомобилей с сербскими номерными знаками в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности. Дальнейшие действия будут предприняты на основании рекомендаций правоохранительным органам", - сказал пресс-секретарь косовского правительства Препарим Криезиу.

Сербские СМИ опубликовали фотографии косовских полицейских, на которых они со связанными руками лежат лицом вниз на земле, рядом с ними рации и табельное оружие.

Напомним

После ареста в Косово Милуна Миленковича-Луне, который является одним из лидеров формирования "Гражданская защита", там снова вспыхнули протесты.

14 июня сербские силы задержали трех косовских полицейских, но официальные лица Косово и Сербии назвали разные места ареста, обвинив друг друга в незаконном пересечении границы.