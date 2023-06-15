Сербським автомобілям заборонили в'їзд до Косова після затримання поліцейських

КИЇВ. 15 червня. УНН. Пріштіна заборонила сербським автомобілям в'їзд до Косова на тлі того, як косовський прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що трьох косовських поліцейських було викрадено в середу в Лепосавичі сербською поліцією, що Белград заперечує, пише УНН з посиланням на Euractiv.