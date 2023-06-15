Сербським автомобілям заборонили в'їзд до Косова після затримання поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Пріштіна заборонила сербським автомобілям в'їзд до Косова на тлі того, як косовський прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що трьох косовських поліцейських було викрадено в середу в Лепосавичі сербською поліцією, що Белград заперечує, пише УНН з посиланням на Euractiv.
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Тим часом спостерігачі зазначають, що передбачуване викрадення порушить Куманівську угоду, оскільки сербським силам не дозволено входити до Косова або п'ятикілометрової буферної зони на кордоні. Куманівська угода, також відома як Військово-технічна угода, була підписана між СДК, Союзною Республікою Югославією та Республікою Сербією у 1999 році та ознаменувала закінчення війни в Косові.
"Ми вимагаємо негайного звільнення трьох викрадених поліцейських і закликаємо міжнародні сили засудити цю агресію з боку Сербії", - сказав Курті.
Поліція Косова заявила, що поінформувала KFOR та інші органи безпеки, "бо є підозри, що поліцейські були викрадені".
Сербія, однак, заперечує твердження Косова про те, що офіцерів було викрадено "в глибині Косова". Белград, який не визнає кордону Косова і натомість називає його "адміністративною лінією", заперечує викрадення і каже, що офіцерів було затримано в Сербії.
У KFOR підтвердили, що вони не давали згоди сербській владі на вхід до 5-кілометрової зони або перетину кордону Косова.
Невдовзі після інциденту Косово оголосило про заборону в'їзду до країни всіх автомобілів із сербськими номерами.
"З міркувань безпеки установи вирішили підвищити рівень прикордонного контролю. Тому як негайний крок було ухвалено рішення про заборону в'їзду автомобілів із сербськими номерними знаками до Косова, поки триває аналіз ситуації органами безпеки. Подальших дій буде вжито на підставі рекомендацій правоохоронним органам", - сказав прес-секретар косовського уряду Препарім Крієзіу.
Сербські ЗМІ опублікували фотографії косовських поліцейських, на яких вони зі зв'язаними руками лежать обличчям униз на землі, поряд з ними рації та табельна зброя.
Нагадаємо
Після арешту у Косово Мілуна Міленковича-Луне, який є одним з лідерів формування "Цивільний захист", там знову спалахнули протести.
14 червня сербські сили затримали трьох косовських поліцейських, але офіційні особи Косова та Сербії назвали різні місця арешту, звинувативши один одного в незаконному перетині кордону.