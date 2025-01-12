Сербия продолжит получать газ из Азербайджана
Киев • УНН
Президент Сербии Вучич сообщил, что Азербайджан не будет прекращать поставки газа в страну, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Ранее сообщалось о потере ежедневных поставок 1,7 млн кубометров газа.
Президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье, 12 января, что поставки газа из Азербайджана в Сербию не будут приостановлены. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает УНН.
Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, прекращения подачи газа в Сербию не будет
Александар Вучич также выразил благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что ждет его скоро в Белграде.
Напомним
Сербия потеряла ежедневные поставки 1,7 млн кубометров газа из Азербайджана из-за форс-мажорных обстоятельств. Президент Вучич сообщил, что сроки возобновления поставок пока неизвестны.