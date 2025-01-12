Сербия продолжит получать газ из Азербайджана

Президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье, 12 января, что поставки газа из Азербайджана в Сербию не будут приостановлены. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает УНН.

Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, прекращения подачи газа в Сербию не будет