Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану

Президент Сербії Александар Вучич заявив у неділю, 12 січня, що постачання газу з Азербайджану до Сербії не буде призупинено. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає УНН.

Наші брати і друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, незважаючи на об'єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення подачі газу до Сербії не буде