Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану
Київ • УНН
Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.
Президент Сербії Александар Вучич заявив у неділю, 12 січня, що постачання газу з Азербайджану до Сербії не буде призупинено. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає УНН.
Наші брати і друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, незважаючи на об'єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення подачі газу до Сербії не буде
Александар Вучич також висловив подяку Азербайджану та Президенту Ільхаму Алієву, зазначивши, що чекає на нього скоро в Белграді.
Нагадаємо
Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.