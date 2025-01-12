Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії
Київ • УНН
Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.
Сербія більше не може розраховувати на газ з Азербайджану. Терміни відновлення постачання нині невідомі. Про це повідомляє інформаційне агенство Тanjug, передає УНН.
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Зазначається, що в суботу, 11 січня, Президент Сербії Александар Вуч розповів, що отримав повідомлення від Азербайджану.
Отримав повідомлення від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини, через ті проблеми, які вони мають, від сьогодні ми не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили до нас щодня
Він додав, що поки невідомо, і незрозуміло, який орієнтовний термін повернення газу.
Нагадаємо
Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) розпочала постачання газу словацькому державному енергопостачальнику SPP з 1 грудня 2024 року. Це був пілотний короткостроковий контракт з перспективою довгострокового партнерства.