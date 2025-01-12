Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора

Сербия больше не может рассчитывать на газ из Азербайджана. Сроки возобновления поставок сейчас неизвестны. Об этом сообщает информационное агентство Тanjug, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 11 января, Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что получил сообщение от Азербайджана.

Получил сообщение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств, из-за тех проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали к нам ежедневно