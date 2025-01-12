Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора
Киев • УНН
Сербия потеряла ежедневные поставки 1,7 млн кубометров газа из Азербайджана из-за форс-мажорных обстоятельств. Президент Вучич сообщил, что сроки возобновления поставок пока неизвестны.
Сербия больше не может рассчитывать на газ из Азербайджана. Сроки возобновления поставок сейчас неизвестны. Об этом сообщает информационное агентство Тanjug, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, 11 января, Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что получил сообщение от Азербайджана.
Получил сообщение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств, из-за тех проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали к нам ежедневно
Он добавил, что пока неизвестно, и непонятно, какой ориентировочный срок возвращения газа.
Напомним
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа словацкому государственному энергопоставщику SPP с 1 декабря 2024 года. Это был пилотный краткосрочный контракт с перспективой долгосрочного партнерства.