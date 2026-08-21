Генеральный директор Fire Point рассказала, как стало возможным строительство в Дании завода по производству ракетного топлива

Ирина Терех

Уже в конце 2027 года украинский производитель дальнобойного вооружения — Fire Point — планирует запустить производство твёрдого ракетного топлива на собственном заводе в Дании. Как рассказала CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, она не ожидала, что такая возможность появится и будет реализована в Европе в столь сжатые сроки, сообщает УНН.

На момент возникновения идеи строительства завода Fire Point работал по так называемой "датской модели" — правительство Дании напрямую финансировало закупку ударных дронов для украинской армии. Именно тогда у датской стороны возник интерес к развитию более тесного сотрудничества.

"Датский военный атташе как-то спросил, есть ли у нас планы по экспансии, и сказал, что правительство Дании очень заинтересовано в том, чтобы украинские компании приходили на датскую землю и работали здесь. Он спросил, что правительство Дании может сделать, чтобы заинтересовать украинские компании. Тогда я честно ему сказала, что это очень сложно, дорого и с бюрократической точки зрения — бессмысленно", — рассказала Ирина Терех во время пресс-тура на строительную площадку.

СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании

Она была убеждена, что европейская бюрократическая машина не позволит реализовать замысел по строительству завода в сроки менее чем за 5–10 лет.

"Не веря в эту идею, я сказала, что у нас есть химический завод, но я никогда не поверю, что Европа — экологичная, безопасная, бюрократическая — когда-нибудь согласится в реалистичные сроки, не за 5–10 лет, построить в стране завод. И тем более всю продукцию этого завода на время военного положения отправлять в Украину", — объяснила CEO компании.

По словам Терех, она была очень удивлена тем, что в итоге датские власти пошли навстречу и ускорили процесс — ведь уже через три недели они осматривали площадки под строительство.

"Дания, вероятно, является одной из первых стран, которая осознала угрозу в украинском понимании. За моей спиной не просто котлован, а, мне кажется, какие-то ментальные изменения, произошедшие в Европе и воплощённые в конкретном результате, а не просто в разговорах и конференциях. Я очень благодарна за это и убеждена, что только на собственном примере можно осуществить какие-то изменения", — объяснила Терех.

Ирина Терех также добавила, что Fire Point уже производит ракетное топливо в Украине.

Завод Fire Point в Дании сможет за год производить топливо для более чем 4 100 баллистических ракет FP-7 или перехватчиков FP-7.x — генеральный директор компании

"Но когда дело дошло до масштабирования производства, учитывая потребность в предсказуемой мощности, расположенной в безопасном месте, мы приняли очень щедрое приглашение от Дании разместить такой завод здесь", — объяснила она.

Ирина Терех рассказала, что строительство будет осуществляться в несколько очередей, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м. Также вокруг завода будет построена дополнительная инфраструктура безопасности.

По её словам, поскольку соответствующей экспертизы в Европе давно не было, некоторые регуляторные требования устарели.

"Это будет будущий шахтный комплекс и производственный комплекс по заливке ракет FP-7 и FP-7.x и бустеров для Flamingo", — отметила Ирина Терех.

Она добавила, что россияне охотятся за аналогичными заводами в Украине с целью их уничтожения, поэтому Дания предложила безопасную площадку для размещения производственных мощностей компании Fire Point, которые будут обеспечивать потребности в твёрдом ракетном топливе как Украины, так и Европы.

"Восстановление этой мощности на европейском континенте имеет очень большое значение. Это ещё один путь к нашей технологической независимости", — отметила Ирина Терех.

Стала известна стоимость завода по производству твёрдого ракетного топлива для ракет Flamingo в Дании