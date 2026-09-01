Сентябрь 2026: какие государственные, международные и церковные праздники будут отмечать украинцы

Сентябрь 2026 года приносит украинцам не только золотую осень и начало нового учебного года, но и чрезвычайно насыщенный календарь важных дат.

В этом месяце мы будем отмечать ключевые церковные праздники по новоюлианскому календарю, которые теперь прочно закрепились в начале осени. На государственном и международном уровнях сентябрь напомнит о ценности знаний, мира и милосердия, объединив День знаний, День усыновления и Международный день мира.

Не менее значимым первый месяц осени станет и для многих специалистов: от военных разведчиков, танкистов и спасателей, которые ежедневно защищают наши жизни, до предпринимателей, кинематографистов и работников образования, которые неустанно держат тыл, пишет УНН.

Церковные праздники в сентябре 2026 года

Церковный год, или индикт, традиционно начинается 1 сентября. С переходом на новоюлианский календарь самое важное изменение, к которому украинцы уже вполне привыкли, касается великих двунадесятых праздников.

Так, Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе ласково называют Второй Пречистой, отмечается 8 сентября. Этот светлый праздник прославляет рождение Девы Марии и испокон веков считается днем великой радости, семейного уюта и женского заступничества. Еще один великий праздник — Воздвижение Креста Господня — приходится на 14 сентября.

В этот день верующие обязательно соблюдают строгий пост, вспоминая о крестных муках Иисуса Христа и обретении Животворящего Креста. А 17 сентября украинские храмы наполнятся молитвами к святым мученицам Вере, Надежде, Любови и их матери Софии.

Это день почитания главных христианских добродетелей, которые дают украинцам силу, стойкость и несокрушимость, чтобы выстоять в самые тяжелые времена нашей истории.

Государственные и международные праздники

Государственные и международные даты сентября имеют чрезвычайно глубокий социальный и исторический подтекст. Месяц традиционно открывается 1 сентября Днем знаний — праздником, который объединяет все поколения и вновь напоминает о колоссальной важности образования для восстановления, инноваций и развития свободного государства. Позже, 8 сентября, мир отмечает Международный день грамотности.

Особое и очень трогательное место в календаре занимает 17 сентября — День усыновления в Украине. Изменение даты этого праздника несколько лет назад было глубоко символичным, ведь теперь он совпадает с днем святых Веры, Надежды и Любови. Это настоящий праздник человечности, больших сердец и нового семейного тепла для детей-сирот.

21 сентября Украина вместе со всем миром будет отмечать Международный день мира. Для нашей страны это давно не просто абстрактное понятие или рядовая запись в календаре ООН, а самая заветная мечта, оплаченная чрезвычайно высокой ценой. 22 сентября мы вспомним о героизме наших предков в День партизанской славы, а в конце месяца, 29 сентября, Украина и мир склонят головы в скорби, почитая память жертв трагедии Бабьего Яра — одного из самых страшных преступлений против человечности в истории ХХ века.

Профессиональные праздники

Сентябрь невероятно щедр на профессиональные праздники, чествуя как гражданские профессии, обеспечивающие наш быт, так и военных героев, которые творят новейшую историю.

2 сентября свои поздравления традиционно принимают нотариусы. В первое воскресенье месяца, которое в 2026 году приходится на 6 сентября, мы благодарим предпринимателей — движущую силу экономики, тех несгибаемых людей, которые продолжают создавать рабочие места и поддерживать государство при любых условиях.

7 сентября — дата, которая ежегодно вызывает особое уважение и гордость, ведь это День военной разведки Украины. Их филигранная, часто незаметная для общественности, но жизненно важная работа неустанно приближает нашу безопасность. Вторая суббота месяца, 12 сентября, объединяет ценителей искусства и сторонников активного образа жизни — это одновременно День украинского кино и День физической культуры и спорта.

Второе воскресенье, 13 сентября, является праздником для мужественных воинов стальных машин — Днем танкистов, а также профессиональным днем работников нефтегазовой промышленности.

17 сентября, помимо духовных праздников, отмечается День спасателя — праздник героев без оружия, чья ежедневная работа заключается в спасении жизней после вражеских атак или природных бедствий.

Третье воскресенье, 20 сентября, посвящено работникам лесного хозяйства, а 27 сентября свой праздник отмечают машиностроители. Завершается этот насыщенный событиями месяц Всеукраинским днём библиотек, который традиционно отмечают 30 сентября, — праздником хранителей мудрости и знаний.