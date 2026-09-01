Вересень 2026: які державні, міжнародні та церковні свята відзначатимуть українці

Вересень 2026 року приносить українцям не лише золоту осінь та старт нового навчального року, а й надзвичайно насичений календар важливих дат.

Цього місяця ми відзначатимемо ключові церковні свята за новоюліанським календарем, які тепер міцно закріпилися на початку осені. На державному та міжнародному рівнях вересень нагадає про цінність знань, миру та милосердя, об’єднавши День знань, День усиновлення та Міжнародний день миру.

Не менш значущим перший місяць осені стане і для багатьох фахівців: від військових розвідників, танкістів та рятувальників, які щодня захищають наші життя, до підприємців, кінематографістів і освітян, які невпинно тримають тил, пише УНН.

Церковні свята у вересні 2026

Церковний рік, або індикт, традиційно розпочинається 1 вересня. З переходом на новоюліанський календар найважливіша зміна, до якої українці вже цілком звикли, стосується великих дванадесятих свят.

Так, Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі лагідно називають Другою Пречистою, відзначається 8 вересня. Це світле свято прославляє народження Діви Марії і споконвіку вважається днем великої радості, родинного затишку та жіночого заступництва. Ще одне велике свято — Воздвиження Хреста Господнього — припадає на 14 вересня.

У цей день віряни обов'язково дотримуються суворого посту, згадуючи про хресні муки Ісуса Христа та віднайдення Животворного Хреста. А 17 вересня українські храми наповняться молитвами до святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Це день вшанування головних християнських чеснот, які дають українцям силу, витримку та незламність вистояти у найважчі часи нашої історії.

Державні та міжнародні свята

Державні та міжнародні дати вересня мають надзвичайно глибокий соціальний та історичний підтекст. Місяць традиційно відкривається 1 вересня Днем знань — святом, яке об’єднує всі покоління і вкотре нагадує про колосальну важливість освіти для відбудови, інновацій та розвитку вільної держави. Згодом, 8 вересня, світ відзначає Міжнародний день грамотності.

Особливе і дуже щемливе місце у календарі посідає 17 вересня — День усиновлення в Україні. Зміна дати цього свята кілька років тому була глибоко символічною, адже тепер воно збігається з днем святих Віри, Надії та Любові. Це справжнє свято людяності, великих сердець і нового родинного тепла для дітей-сиріт.

21 вересня Україна разом з усім світом відзначатиме Міжнародний день миру. Для нашої країни це давно не просто абстрактне поняття чи рядовий запис у календарі ООН, а найзаповітніша мрія, оплачена надзвичайно високою ціною. 22 вересня ми згадаємо про героїзм наших предків у День партизанської слави, а наприкінці місяця, 29 вересня, Україна та світ схилять голови у скорботі, вшановуючи пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру — одного з найстрашніших злочинів проти людяності в історії ХХ століття.

Професійні свята

Вересень неймовірно щедрий на професійні свята, вшановуючи як цивільні професії, що забезпечують наш побут, так і військових героїв, які творять новітню історію.

2 вересня свої вітання традиційно приймають нотаріуси. У першу неділю місяця, яка у 2026 році припадає на 6 вересня, ми дякуємо підприємцям — рушійній силі економіки, тим незламним людям, які продовжують створювати робочі місця та підтримувати державу за будь-яких умов.

7 вересня — дата, яка щороку викликає особливу повагу та гордість, адже це День воєнної розвідки України. Їхня філігранна, часто непомітна для загалу, але життєво важлива робота невпинно наближає нашу безпеку. Друга субота місяця, 12 вересня, об'єднує поціновувачів мистецтва і прихильників активного способу життя — це одночасно День українського кіно та День фізичної культури і спорту.

Друга неділя, 13 вересня, є святом для мужніх воїнів сталевих машин — Днем танкістів, а також професійним днем працівників нафтогазової промисловості.

17 вересня, окрім духовних свят, відзначається День рятівника — свято героїв без зброї, чия щоденна робота полягає у порятунку життів після ворожих атак чи природних лих.

Третя неділя, 20 вересня, присвячена працівникам лісового господарства, а 27 вересня своє свято відзначають машинобудівники. Завершується цей насичений подіями місяць Всеукраїнським днем бібліотек, який традиційно відзначають 30 вересня — святом хранителів мудрості та знань.