Вересень 2026: які державні, міжнародні та церковні свята відзначатимуть українці

$44.550.0151.880.02
ukenru
04:51 • 7210 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
04:39 • 7882 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
04:32 • 6220 перегляди
росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
03:48 • 6376 перегляди
У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина
00:56 • 11537 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
31 серпня, 23:55 • 10954 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
31 серпня, 23:41 • 11137 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
31 серпня, 23:30 • 10523 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
31 серпня, 21:06 • 11617 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
31 серпня, 20:52 • 11433 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.7м/с
53%
750мм
Популярнi новини
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 8690 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 6106 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01:03 • 11693 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 5546 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 4724 перегляди
Публікації
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 4990 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 18921 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 35058 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 38362 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 36483 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Нарендра Моді
Магатма Ганді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Бориспіль
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 5758 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 6310 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 8896 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 34024 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 33975 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Золото
Су-25
МіГ-29
Су-24

Вересень 2026: які державні, міжнародні та церковні свята відзначатимуть українці

Київ • УНН

 • 2916 перегляди

У вересні 2026 року українці відзначатимуть церковні, державні та міжнародні свята. Серед них — День миру, усиновлення й професійні дати.

Вересень 2026: які державні, міжнародні та церковні свята відзначатимуть українці

Вересень 2026 року приносить українцям не лише золоту осінь та старт нового навчального року, а й надзвичайно насичений календар важливих дат.

Цього місяця ми відзначатимемо ключові церковні свята за новоюліанським календарем, які тепер міцно закріпилися на початку осені. На державному та міжнародному рівнях вересень нагадає про цінність знань, миру та милосердя, об’єднавши День знань, День усиновлення та Міжнародний день миру.

Не менш значущим перший місяць осені стане і для багатьох фахівців: від військових розвідників, танкістів та рятувальників, які щодня захищають наші життя, до підприємців, кінематографістів і освітян, які невпинно тримають тил, пише УНН.

Церковні свята у вересні 2026

Церковний рік, або індикт, традиційно розпочинається 1 вересня. З переходом на новоюліанський календар найважливіша зміна, до якої українці вже цілком звикли, стосується великих дванадесятих свят.

Так, Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі лагідно називають Другою Пречистою, відзначається 8 вересня. Це світле свято прославляє народження Діви Марії і споконвіку вважається днем великої радості, родинного затишку та жіночого заступництва. Ще одне велике свято — Воздвиження Хреста Господнього — припадає на 14 вересня.

У цей день віряни обов'язково дотримуються суворого посту, згадуючи про хресні муки Ісуса Христа та віднайдення Животворного Хреста. А 17 вересня українські храми наповняться молитвами до святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Це день вшанування головних християнських чеснот, які дають українцям силу, витримку та незламність вистояти у найважчі часи нашої історії.

Державні та міжнародні свята

Державні та міжнародні дати вересня мають надзвичайно глибокий соціальний та історичний підтекст. Місяць традиційно відкривається 1 вересня Днем знань — святом, яке об’єднує всі покоління і вкотре нагадує про колосальну важливість освіти для відбудови, інновацій та розвитку вільної держави. Згодом, 8 вересня, світ відзначає Міжнародний день грамотності.

Особливе і дуже щемливе місце у календарі посідає 17 вересня — День усиновлення в Україні. Зміна дати цього свята кілька років тому була глибоко символічною, адже тепер воно збігається з днем святих Віри, Надії та Любові. Це справжнє свято людяності, великих сердець і нового родинного тепла для дітей-сиріт.

21 вересня Україна разом з усім світом відзначатиме Міжнародний день миру. Для нашої країни це давно не просто абстрактне поняття чи рядовий запис у календарі ООН, а найзаповітніша мрія, оплачена надзвичайно високою ціною. 22 вересня ми згадаємо про героїзм наших предків у День партизанської слави, а наприкінці місяця, 29 вересня, Україна та світ схилять голови у скорботі, вшановуючи пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру — одного з найстрашніших злочинів проти людяності в історії ХХ століття.

Професійні свята

Вересень неймовірно щедрий на професійні свята, вшановуючи як цивільні професії, що забезпечують наш побут, так і військових героїв, які творять новітню історію.

2 вересня свої вітання традиційно приймають нотаріуси. У першу неділю місяця, яка у 2026 році припадає на 6 вересня, ми дякуємо підприємцям — рушійній силі економіки, тим незламним людям, які продовжують створювати робочі місця та підтримувати державу за будь-яких умов.

7 вересня — дата, яка щороку викликає особливу повагу та гордість, адже це День воєнної розвідки України. Їхня філігранна, часто непомітна для загалу, але життєво важлива робота невпинно наближає нашу безпеку. Друга субота місяця, 12 вересня, об'єднує поціновувачів мистецтва і прихильників активного способу життя — це одночасно День українського кіно та День фізичної культури і спорту.

Друга неділя, 13 вересня, є святом для мужніх воїнів сталевих машин — Днем танкістів, а також професійним днем працівників нафтогазової промисловості.

17 вересня, окрім духовних свят, відзначається День рятівника — свято героїв без зброї, чия щоденна робота полягає у порятунку життів після ворожих атак чи природних лих.

Третя неділя, 20 вересня, присвячена працівникам лісового господарства, а 27 вересня своє свято відзначають машинобудівники. Завершується цей насичений подіями місяць Всеукраїнським днем бібліотек, який традиційно відзначають 30 вересня — святом хранителів мудрості та знань.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Школа
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Україна