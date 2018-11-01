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7 марта, 19:45 • 157561 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138818 просмотра

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Сенцову стало лучше - правозащитник

Киев  •  УНН

 • 8652 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя намного лучше, чем месяц тому, однако все еще нуждается в диете, наблюдении врачей и лекарствах. Об этом написал российский правозащитник Николай Щур у себя в Facebook, передал УНН.

"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - процетировал правозащитник слова Сенцова.

По его словам, письмо было написано 29 октября. По его мнению, написанное вселяет надежду на скорейшее выздоровление украинского политзаключенного. "Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало. Ну, наконец, можно немного выдохнуть", - прокомментировал он.

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Напомним, сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

В то же время, во ФСИН России заявили, что осужденный к 20 годам тюрьмы и завершивший длительную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов уже набрал 12 кг веса и не нуждается в диете.

Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.

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