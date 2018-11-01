Сенцову стало краще - правозахисник

"Сам я відчуваю себе краще, ніж місяць тому, набагато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Капати теж в кінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки по дрібницях. Так що не турбуйтеся там особливо - я вижив", - процетіровал правозахисник слова Сенцова.



За його словами, лист був написаний 29 жовтня. На його думку, написане вселяє надію на швидке одужання українського політв'язня. "Тільки що прийшов лист від Олега, який сильно порадував. Ну, нарешті, можна трохи видихнути", - прокоментував він.



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Нагадаємо, сестра українського режисера Наталя Каплан заявила, що після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я.

У той же час, у ФСВП Росії заявили, що засуджений до 20 років в'язниці і завершив тривалу голодовку український режисер Олег Сенцов вже набрав 12 кг ваги і не потребує дієти.



Офіційно Олег Сенцов завершив голодування 6 жовтня. Сам українець повідомив, що до нього застосовують примусове харчування, а його думка при цьому не враховується.



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