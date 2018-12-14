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Сенцов получил посылку, которую ему не отдавали более месяца

Киев • УНН

 • 10597 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Приговоренный к 20 годам тюремного заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после более месяца ожидания получил, наконец, посылку с теплыми вещами. Об этом сообщил глава Уральской правозащитной группы Николай Щур в Facebook, передает УНН.

Сенцов получил посылку, которую ему не отдавали более месяца

"Итак, "джихад с колонией" по поводу посылки завершился. Отдали все 23 кг 110 г. Радует. Олег прислал письмо. Поздравил нас (нас всех) с этим событием", - написал правозащитник.

При этом Щур сообщил, что режиссер попросил правозащитников "довести дело с этими килограммами (которых больше 20-ти) до конца - чтобы так было по всей Руси сидящей, а не потому, что ему, якобы, сделали исключение".

Сам Щур предложил провести своеобразный флэшмоб и отправить по всем регионам РФ посылки весом более 20 кг, чтобы "приучить" ФСИН к неукоснительному выполнению закона относительно допустимого веса посылок для заключенных.

"Чтобы дальше уже закон по почтовым отправлениям тюремщиками выполнялся автоматически и везде. Чтобы не подключать весь мир и все парламенты для того, чтобы "лишние" три килограмма дошли до ущемленных в правах", - пояснил правозащитник.

Ранее УНН сообщал, что Олег Сенцов не может получить посылку, отправленную ему в колонию, еще в середине ноября. По словам общественных деятелей, во ФСИН отказ передавать посылку объяснили превышением допустимого веса в 20 кг, однако правозащитники настаивают на том, що такой лимит был отменен.

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