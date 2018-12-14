Сенцов отримав посилку, яку йому не віддавали більше місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Засуджений до 20 років тюремного ув'язнення в РФ український режисер Олег Сенцов після більше місяця очікування отримав, нарешті, посилку з теплими речами. Про це повідомив глава Уральської правозахисної групи Микола Щур в Facebook, передає УНН.
"Отже, "джихад з колонією" з приводу посилки завершився. Віддали всі 23 кг 110 г. Радує. Олег надіслав лист. Привітав нас (нас всіх) з цією подією", - написав правозахисник.
При цьому Щур повідомив, що режисер попросив правозахисників "довести справу з цими кілограмами (яких більше 20-ти) до кінця - щоб так було по всій Русі, що сидить, а не тому, що йому, нібито, зробили виняток".
Сам Щур запропонував провести своєрідний флешмоб і відправити по всім регіонам РФ посилки вагою понад 20 кг, щоб "привчити" ФСВП до неухильного виконання закону щодо допустимої ваги посилок для ув'язнених.
"Щоб далі вже закон щодо поштових відправлень тюремниками виконувався автоматично і всюди. Щоб не підключати весь світ і всі парламенти для того, щоб "зайві" три кілограми дійшли до тих, чиї права утискають", - пояснив правозахисник.
Раніше УНН повідомляв, що Олег Сенцов не може отримати посилку, відправлену йому в колонію, ще в середині листопада. За словами громадських діячів, у ФСВП відмову передавати посилку пояснили перевищенням допустимої ваги в 20 кг, однак правозахисники наполягають на тому, що такий ліміт був скасований.