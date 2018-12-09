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Сенцову не отдают посылку с теплыми вещами

Киев • УНН

 • 10300 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Олег Сенцов не может получить посылку, отправленную ему в колонию, еще всредине ноября. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур, пишет УНН.

Сенцову не отдают посылку с теплыми вещами

“Посылка по договоренности с Олегом (а мы помним, что шлем ему посылки и бандероли строго по согласованию с ним) была послана ему 12 ноября. Уже 17-го она была на почте в Лабытнангах. Потом её почему-то отправили в Салехард, чтобы вернуть на почту уже 20-го. По словам „служащей колонии, отвечающей за передачи“, извещение в колонию пришло 27 ноября. И тут началась политика. Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже 3 недели. Объяснять, для чего заключенному за Полярным кругом нужны тёплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями, нормальным людям не нужно. Но руководство колонии, очевидно, этого не понимает. Или, наоборот, понимает слишком хорошо”, — сообщила правозащитница.

Она отмела все слухи о том, что посылка якобы превышает допустимый вес в 20 кг, ведь такой лимит был отменен.

“То, что учреждения ФСИН России нарушают закон, нас не удивляет. Но мириться с этим мы не собираемся. Уже направлены жалобы на сайты президента, ФСИН и Генпрокуратуры, откуда они пересланы в соответствующие структуры Ямало-Ненецкого округа”, — также сообщила Щур.

Она отметила, что практика задержки посылок для заключенных в колониях распространена и срок хранения таких бандеролей в отделении почты РФ автоматических продлевают с положенных двух недель до месяца.
Сейчас посылка находится на почтовом отделении в Челябинске.

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