Сенцову не віддають посилку з теплими речами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Олег Сенцов не може отримати посилку, відправлену йому в колонію, ще в середині листопада. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур, пише УНН.
“Посилка за домовленістю з Олегом (а ми пам’ятаємо, що шолом йому посилки і бандеролі строго за погодженням з ним) була надіслана йому 12 листопада. Вже 17-го вона була на пошті в Лабитнангі. Потім її чомусь відправили в Салехард, щоб повернути на пошту вже 20-го. За словами „співробітника колонії, що відповідає за передачі“, повідомлення в колонію прийшов 27 листопада. І тут почалася політика. Як і минулого разу, рівно рік тому, посилку не вручають вже 3 тижні. Пояснювати, для чого ув’язненим за Полярним колом потрібні теплі речі, продукти і фільми, підібрані друзями, нормальним людям не потрібно. Але керівництво колонії, очевидно, цього не розуміє. Або, навпаки, розуміє дуже добре”, — повідомила правозахисниця.
Вона відкинула всі чутки про те, що посилка нібито перевищує допустиму вагу в 20 кг, адже такий ліміт був скасований.
“Те, що установи ФСВП Росії порушують закон, нас не дивує. Але миритися з цим ми не збираємося. Уже спрямовані скарги на сайти президента, ФСВП і Генпрокуратури, звідки вони переслані до відповідних структур Ямало-Ненецького округу”, — також повідомила Щур.
Вона зазначила, що практика затримки посилок для ув’язнених в колоніях поширена і термін зберігання таких бандеролей у відділенні пошти РФ автоматично продовжують зі стандартних двох тижнів до місяця.
Зараз посилка знаходиться на поштовому відділенні в Челябінську.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства. Сенцов провів тривалу голодовку на знак протесту.
Йому присуджено почесну нагороду МЗС Польщі (Pro Dignitate Humane) "За людську гідність".