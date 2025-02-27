Сенаторы из партии Трампа выразили беспокойство относительно DOGE Маска главе аппарата Белого дома
Киев • УНН
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз встретилась с республиканцами для обсуждения сокращений в Департаменте эффективности правительства под руководством Маска. Сенаторы требуют большей прозрачности в отношении изменений в федеральных агентствах.
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в среду попыталась развеять обеспокоенность республиканцев Сената США по поводу ликвидации Илоном Маском федеральной бюрократии, поскольку законодатели все чаще поднимают вопросы работы Департамента эффективности правительства (DOGE), сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
«Все обеспокоены, когда люди уходят из вашего штата, - сказал сенатор-республиканец Томми Тубервиль - Но мы все понимаем, это - это лишь часть этого, вы знаете, мы слишком раздуты, нам надо урезать».
Уайлз встретилась с законодателями во время визита на Капитолийский холм для обеда с членами руководящего комитета республиканцев Сената, группы, в которую входят многие консервативные сенаторы партии.
Сенатские республиканцы, присутствовавшие на встрече, сказали, что Уайлс ответила на несколько вопросов о работе, которую возглавляет Маск, и даже сенаторы, которые поддерживают повестку дня Трампа, требовали большей прозрачности в отношении сокращений DOGE для федеральных агентств.
«Мы хотели бы иметь большую таблицу с результатами того, как это происходит», - сказал Тубервиль.
Тубервиль, верный союзник Трампа, сказал, что Уайлз описала процедуры и штатное расписание DOGE и отметила, что роль Маска в организации заключается в обеспечении надзора за «молодыми людьми», которые руководят работой.
Встреча подсветила растущее беспокойство и вопросы, которые есть у членов собственной партии президента США о том, как сокращения Трампа влияют на их избирателей - и, возможно, на их собственные перспективы переизбрания, пишет издание.
Сенаторы-республиканцы, которые покидали встречу с Уайлзом в среду, заявили, что сенатор-республиканец Рик Скотт, возглавляющий руководящий комитет республиканцев, отметил, что он пытается найти время для Маска, чтобы поговорить с республиканцами на предстоящем обеде. Представитель Скотта сказал, что появление Маска не было заблокировано.
Встреча с Уайлзом состоялась после того, как несколько законодателей-республиканцев столкнулись с сопротивлением избирателей на мероприятиях из-за шагов DOGE по резкому сокращению размера федеральной рабочей силы. Сопротивление стало настолько сильным, что лидеры партии призвали законодателей проводить виртуальные мероприятия, чтобы ограничить потенциальные сбои или вообще отложить мероприятия.