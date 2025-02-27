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Сенатори з партії Трампа висловили занепокоєння щодо DOGE Маска главі апарату Білого дому

Сенатори з партії Трампа висловили занепокоєння щодо DOGE Маска главі апарату Білого дому

Київ  •  УНН

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Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зустрілася з республіканцями для обговорення скорочень у Департаменті ефективності уряду під керівництвом Маска. Сенатори вимагають більшої прозорості щодо змін у федеральних агентствах.

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз у середу спробувала розвіяти стурбованість республіканців Сенату США з приводу ліквідації Ілоном Маском федеральної бюрократії, оскільки законодавці дедалі частіше порушують питання роботи Департаменту ефективності уряду (DOGE), повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Всі стурбовані, коли люди йдуть з вашого штату, - сказав сенатор-республіканець Томмі Тубервіль - Але ми всі розуміємо, це - це лише частина цього, ви знаєте, ми надто роздуті, нам треба урізати".

Вайлз зустрілася із законодавцями під час візиту на Капітолійський пагорб для обіду з членами керівного комітету республіканців Сенату, групи, до якої входять багато консервативних сенаторів партії.

Сенатські республіканці, які були присутні на зустрічі, сказали, що Вайлз відповіла на кілька запитань щодо роботи, яку очолює Маск, і навіть сенатори, які підтримують порядок денний Трампа, вимагали більшої прозорості щодо скорочень DOGE для федеральних агентств.

"Ми хотіли б мати більшу таблицю з результатами того, як це відбувається", - сказав Тубервіль.

Тубервіль, вірний союзник Трампа, сказав, що Вайлз описала процедури та штатний розклад DOGE і зазначила, що роль Маска в організації полягає у забезпеченні нагляду за "молодими людьми", які керують роботою.

Зустріч підсвітила зростаюче занепокоєння та питання, які є у членів власної партії президента США про те, як скорочення Трампа впливають на їхніх виборців - і, можливо, на їхні власні перспективи переобрання, пише видання.

Сенатори-республіканці, які залишали зустріч з Вайлз у середу, заявили, що сенатор-республіканець Рік Скотт, який очолює керівний комітет республіканців, зазначив, що він намагається знайти час для Маска, щоб поговорити з республіканцями на майбутньому обіді. Представник Скотта сказав, що поява Маска не була заблокована.

Зустріч з Вайлз відбулася після того, як кілька законодавців-республіканців зіткнулися з опором виборців на заходах через кроки DOGE щодо різкого скорочення розміру федеральної робочої сили. Опір став настільки сильним, що лідери партії закликали законодавців проводити віртуальні заходи, щоб обмежити потенційні збої або взагалі відкласти заходи.

Міністр фінансів США запевняє у безпеці даних американців під час роботи DOGE Маска: каже, їх зусилля заощадили до $50 млрд19.02.2025, 11:39 • 101925 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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