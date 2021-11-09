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Сенат Чехии отказался лишать президента Земана полномочий

Киев • УНН

 • 12675 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня сенат Чехии отказался лишать Милоша Земана президентских полномочий, поскольку состояние его здоровья улучшилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Сенат Чехии отказался лишать президента Земана полномочий

Детали

В пятницу, 5 ноября, врачи Земана заявили, что его состояние улучшилось. В связи с этим сенат Чехии решил не лишать лидера страны полномочий.

Однако пока Земан не может полностью выполнять свою работу, потому что ему нужно оставаться в больнице, возможно, еще на несколько недель.

В сенате могут принять решение об отзыве полномочий Земана, если его врачи сообщат, что он недееспособен, и это подтвердят данными обследования.

Напомним

77-летний Милош Земан попал в больницу 10 октября — через день после парламентских выборов в Чехии. Он находился в отделении интенсивной терапии более трех недель. Причиной госпитализации чешского президента были осложнения, вызванные его хроническим заболеванием. Точного диагноза не разглашали.

19 октября сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Земана в связи с состоянием его здоровья.

5 ноября стало известно, что у Земана цирроз печени, ему установили зонд.

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