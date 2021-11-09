Сенат Чехії відмовився позбавляти президента Земана повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні сенат Чехії відмовився позбавляти Мілоша Земана президентських повноважень, оскільки стан його здоров'я поліпшився. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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У п'ятницю, 5 листопада, лікарі Земана заявили, що його стан поліпшився. У зв'язку із цим сенат Чехії вирішив не позбавляти лідера країни повноважень.
Однак поки що Земан не може повністю виконувати свою роботу, тому що йому потрібно залишатися в лікарні, можливо, ще на кілька тижнів.
У сенаті можуть ухвалити рішення про відкликання повноважень Земана, якщо його лікарі повідомлять, що він недієздатний, і це підтвердять даними обстеження.
Нагадаємо
77-річний Мілош Земан потрапив до лікарні 10 жовтня — за день після парламентських виборів у Чехії. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії понад три тижні. Причиною госпіталізації чеського президента були ускладнення, спричинені його хронічним захворюванням. Точного діагнозу не розголошували.
19 жовтня сенат Чехії розпочав процедуру позбавлення повноважень президента Земана у зв'язку зі станом його здоров'я.
5 листопада стало відомо, що у Земана цироз печінки, йому встановили зонд.