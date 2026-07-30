Семья из 5 человек пострадала от массированной атаки рф на Киевщине

В Киевской области в результате массированной атаки рф известно о 5 пострадавших, сообщил в четверг в соцсетях и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник, пишет УНН.

Этой ночью Киевщина снова пережила массированную вражескую атаку. К сожалению, в Броварском районе пострадали пятеро человек. Среди них — несовершеннолетний и двое женщин - написал Олейник.

"Пострадала семья: пятеро человек, среди них 16-летний парень", - уточнили в полиции Киевщины, показав последствия.

Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двоим помощь оказали на месте. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, добавил Олейник.

По его данным, в результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.

В полиции указали, что в Броварском районе повреждены три частных дома.

Продолжается ликвидация последствий атаки.

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