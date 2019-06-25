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Семеро отдыхающих погибли на воде в Донецкой области

Киев • УНН

 • 14269 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала купального сезона, то есть с 1 июня, на водоемах Донецкой области погибли 7 человек. Трагические случаи произошли в городах Славянск, Краматорск, Покровском, Лиманском и Бахмутском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

Семеро отдыхающих погибли на воде в Донецкой области

Чаще всего гибнут люди на так называемых диких пляжах. Как указано, на территории области есть 1467 водных объектов, из которых лишь 205 - официально определены местными органами власти как места для отдыха людей.

Всего с начала года в Донецкой области в воде погибли 16 человек, в том числе 2 ребенка. За аналогичный период 2018 года погибло 24 человека, в том числе 2 ребенка.

Напомним, с начала лета в столице утонули по меньшей мере 23 человека, 13 удалось спасти.

Также в Украине с начала июня на водоемах утонуло уже более 100 человек.

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