Семеро отдыхающих погибли на воде в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала купального сезона, то есть с 1 июня, на водоемах Донецкой области погибли 7 человек. Трагические случаи произошли в городах Славянск, Краматорск, Покровском, Лиманском и Бахмутском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
Чаще всего гибнут люди на так называемых диких пляжах. Как указано, на территории области есть 1467 водных объектов, из которых лишь 205 - официально определены местными органами власти как места для отдыха людей.
Всего с начала года в Донецкой области в воде погибли 16 человек, в том числе 2 ребенка. За аналогичный период 2018 года погибло 24 человека, в том числе 2 ребенка.
Напомним, с начала лета в столице утонули по меньшей мере 23 человека, 13 удалось спасти.
Также в Украине с начала июня на водоемах утонуло уже более 100 человек.