З початку літа у столиці втопились щонайменше 23 людини, 13 вдалось врятувати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Від початку місяця станом на 24 червня у столиці на водоймах потонуло 23 особи. Про це УНН повідомили в медичному закладі.
Так, за інформацією лікарів, всього протягом місяця було зафіксовано 36 випадків утоплення, втім на щастя 13 людей вдалось врятувати.
Як зазначили в мед закладі, найчастішою причиною трагедії серед дорослих стає алкогольне сп’яніння, а також травми, отримані у воді.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині втопилися дідусь і його онук.