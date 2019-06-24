С начала лета в столице утонули не менее 23 человек, 13 удалось спасти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала месяца по состоянию на 24 июня в столице на водоемах утонуло 23 человека. Об этом УНН сообщили в медицинском учреждении.
Так, по информации врачей, всего на протяжении месяца было зафиксировано 36 случаев утопления, однако на счастье 13 человек удалось спасти.
Как отметили в мед учреждении, частой причиной трагедии среди взрослых становится алкогольное опьянение, а также травмы, полученные в воде.
Как сообщал УНН, на Кировоградщине утонули дедушка и его внук.