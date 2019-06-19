На Кіровоградщині втопилися дідусь і його онук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На Кіровоградщині втопилися дідусь і його онук. Обставини загибелі громадян з’ясовують фахівці, передає УНН із посиланням на прес-службу УДСНС в Кіровоградській області.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні рятувальні підрозділи тричі виїздили для надання допомоги по пошуку та вилученню чотирьох загиблих громадян, з яких одна дитина, із водойм.
Так, об 11:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у річці Бешка між смт Олександрійське та Нова Прага Олександрійського району виявили тіло чоловіка 1985 р.н. Рятувальники доставили тіло на берег.
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О 13:00 подібне повідомлення надійшло з с. Хмельове Маловисківського району, де у місцевому ставку знайшли тіло чоловіка 1990 р.н.
Згодом ще одна трагедія сталась у с. Шамраєве Благовіщенського району: рятувальники дістали зі ставка тіла двох людей – дідуся (1945 р.н.) та онука (2012 р.н.).
Обставини загибелі громадян з’ясовують фахівці.