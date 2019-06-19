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В Кировоградской облсти утонули дедушка и его внук

Киев • УНН

 • 21423 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Кировоградской области утонули дедушка и его внук. Обстоятельства гибели граждан выясняют специалисты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Кировоградской области.

В Кировоградской облсти утонули дедушка и его внук

Как сообщили в пресс-службе, сегодня спасательные подразделения трижды выезжали для оказания помощи по поиску и изъятию четырех погибших граждан, из которых один ребенок, с водоемов.

Так, в 11:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Бешка между пгт Александрийское и Новая Прага Александрийского района обнаружили тело мужчины 1985 г.р. Спасатели доставили тело на берег.

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В 13:00 подобное сообщение поступило из с. Хмелевое Маловысковского района, где в местном пруду нашли тело мужчины 1990 г.р.

Впоследствии еще одна трагедия произошла в с. Шамраево Благовещенского района: спасатели достали из пруда тела двух людей - дедушки (1945 г.р.) и внука (2012 г.р.).

Обстоятельства гибели граждан выясняют специалисты.

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