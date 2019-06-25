Семеро відпочивальників загинули на воді у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку купального сезону, тобто з 1 червня, на водоймах Донецької області загинули 7 людей. Трагічні випадки сталися у містах Слов’янськ, Краматорськ, Покровському, Лиманському та Бахмутському районах. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
Найчастіше гинуть люди на так званих диких пляжах. Як вказано, на території області є 1467 водних об’єктів, з яких лише 205 – офіційно визначені місцевими органами влади як місця для відпочинку людей.
Всього з початку року на Донеччині у воді загинули 16 людей, у тому числі 2 дитини. За аналогічний період 2018 року загинуло 24 особи, у тому числі 2 дитини.
Нагадаємо, з початку літа у столиці втопились щонайменше 23 людини, 13 вдалось врятувати.
Також в Україні з початку червня на водоймах потонуло вже понад 100 людей.