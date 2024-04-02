Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

Команды Федорова и Маска постоянно на связи, что обеспечивает нам постоянные поставки Starlink. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, он и Илон Маск на связи при необходимости и их команды работают слаженно.

Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink. В этом нам помогают наши партнеры. SpaceX быстро реагирует на любые проблемы. На операционном уровне наши команды эффективно работают вместе - говорит он.

Также он прокомментировал ситуацию, что россияне тоже имеют Starlink.

Мы видим, что россияне начали использовать Starlink. Однако это не массовое явление, ведь их предполагается получать из третьих стран. Единственное, что я могу сказать на данный момент, это то, что мы нашли решение проблемы - прокомментировал Федоров.

По его словам Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в его полезности. Результаты этого решения мы увидим в ближайшее время.

Напомним,

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.