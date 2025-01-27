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Сегодня в мире празднуют Международный день портвейна и День воздушно-пузырьковой пленки

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27 января отмечают Международный день портвейна и День воздушно-пузырьковой пленки. Портвейн - особое креплёное вино из Португалии, а пузырьковая плёнка, созданная как обои, стала популярным упаковочным материалом.

Сегодня, 27 января, все поклонники крепленых вин могут отметить Международный день портвейна, а любители успокоиться «лопанием» пузырьков могут отметить День воздушно-пузырьковой пленки, пишет УНН

Детали

Портвейн - португальское сладкое креплёное вино, класса «ликёрных» вин, чаще всего из тёмно-жёлтых и красных сортов, реже из розового и белого сортов винограда. Портвейн как правило подается к столу как десертное, а также существуют сухие и полусухие сорта. 

Появление портвейна тесно связано с политикой. Из-за постоянных войн с Францией в 17-м веке Великобритания начала экспортировать вино из Португалии. Но при перевозке по морю вино портилось. Поэтому на этапе ферментации винограда виноделы начали добавлять к нему спирт.

В промышленных масштабах эту технологию начали применять в конце 18-го века. Настоящий портвейн, согласно международному торговому и марочному праву происходит только из четко ограниченного региона долины реки Дору в северной Португалии. 

Свое название вино получило от города Порту, через который исторически проходил основной экспорт этого вина по морю во внешний мир. Основные погреба фирм-производителей портвейна находятся в пригороде Порту - на левом берегу Дору, который имеет официальный статус города Вила-Нова-де-Гая.

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Также в последний день понедельника, то есть сегодня, 27 января, в мире отмечается День воздушно-пузырчатой пленки. Пузырчатая пленка - это прозрачный полиэтиленовый материал, покрытый миллионами воздушных пузырьков, используемый для упаковки и транспортировки.

Этот необычный и веселый праздник посвящен любимой многими воздушно-пузырьковой пленке, которую используют для упаковки. Однако она также приносит людям удовольствие благодаря своему успокаивающему эффекту при «лопании» пузырьков.

Воздушно-пузырчатая пленка была разработана двумя инженерами - Альфредом Филдингом и Марком Чаванесом в 1957 году. По их замыслу, новый материал должен был стать новым, стильным видом обоев для дома, но впоследствии она нашла другое применение, став популярным упаковочным материалом.

Одно из основных свойств воздушно-пузырчатой пленки - это способность амортизировать удары. Пузырьки в пленке создают упругую структуру, которая поглощает удары и вибрации, предотвращая повреждение упакованного товара. Благодаря этому свойству пузырчатая пленка стала неотъемлемой частью упаковки электроники, стекла, посуды, мебели и других хрупких товаров.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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