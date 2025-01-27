Сьогодні у світі святкують Міжнародний день портвейну та День повітряно-бульбашкової плівки

Сьогодні, 27 січня, усі шанувальники кріплених вин можуть відзначити Міжнародний день портвейну, а любителі заспокоїтися "лопанням" бульбашок можуть відзначити День повітряно-бульбашкової плівки, пише УНН.

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Портвейн – португальське солодке кріплене вино, класу "лікерних" вин, найчастіше з темно-жовтих та червоних сортів, рідше з рожевого та білого сортів винограду. Портвейн як правило подається до столу як десертне, а також існують сухі та напівсухі сорти.

Поява портвейну тісно пов’язана з політикою. Через постійні війни з Францією у 17-му столітті Велика Британія почала експортувати вино з Португалії. Але під час перевезення морем вино псувалося. Тому на етапі ферментації винограду винороби почали додавати до нього спирт.

У промислових масштабах цю технологію почали застосовувати наприкінці 18-го століття. Справжній портвейн, згідно з міжнародним торговим та марковим правом походить тільки з чітко обмеженого регіону долини річки Дору в північній Португалії.

Свою назву вино отримало від міста Порту, через яке історично проходив основний експорт цього вина морем в зовнішній світ. Основні погреби фірм-виробників портвейну знаходяться в передмісті Порту - на лівому березі Дору, яке має офіційний статус міста Віла-Нова-де-Гая.

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Також в останній день понеділка, тобто сьогодні, 27 січня, у світі відзначається День повітряно-бульбашкової плівки. Бульбашкова плівка - це прозорий поліетиленовий матеріал, покритий мільйонами повітряних бульбашок, що використовуються для упаковки та транспортування.

Це незвичайне і веселе свято присвячене улюбленій багатьма повітряно-бульбашковій плівці, яку використовують для упаковки. Однак вона також приносить людям задоволення завдяки своєму заспокійливому ефекту при "лопанні" бульбашок.

Повітряно-бульбашкова плівка була розроблена двома інженерами - Альфредом Філдінгом і Марком Чаванєсом у 1957 році. За їх задумом, новий матеріал мав стати новим, стильним видом шпалер для будинку, але згодом вона знайшла інше застосування, ставши популярним пакувальним матеріалом.

Одна з основних властивостей повітряно-бульбашкової плівки – це здатність амортизувати удари. Бульбашки в плівці створюють пружну структуру, яка поглинає удари та вібрації, запобігаючи пошкодженню упакованого товару. Завдяки цій властивості пухирчаста плівка стала невід'ємною частиною упаковки електроніки, скла, посуду, меблів та інших крихких товарів.

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