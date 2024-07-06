Утром 6 июля 2024 года оккупанты обстреляли населенный пункт Херсонской области, попав в частный дом. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Утром 6 июля 2024 года в 04:00 армия захватчиков осуществила артиллерийский обстрел, попав по частному дому, одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. В результате вражеского под завалами дома спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ - Херсонская областная прокуратура.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины: 1 погибший, 5 раненых