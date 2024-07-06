Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины: 1 погибший, 5 раненых

На Херсонщине из-за агрессии захватчиков 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения. Кроме того, были нанесены многочисленные материальные убытки. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Велетенское, Кизомис, Приднепровское, Никольское, Станислав, Токаревка, Берислав, Крещеновка, Львов, Тягинка, Красное, Высокое, Волшебное, Николаевка, Томарино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Бериславскому району - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в частности повреждены 8 частных домов. Кроме того, было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего оказались повреждены хозяйственная постройка, складское помещение, гаражи, частные автомобили и автомобиль "скорой".

К сожалению, из-за данной агрессии 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.

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