Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины: 1 погибший, 5 раненых
Киев • УНН
В Херсонской области в результате российской агрессии погиб 1 человек, еще 5 человек получили ранения, нанесен многочисленный материальный ущерб, в частности повреждены 8 частных домов, объект критической инфраструктуры, газопровод, хозяйственные постройки, склады, гаражи, частные автомобили и карета скорой медицинской помощи.
На Херсонщине из-за агрессии захватчиков 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения. Кроме того, были нанесены многочисленные материальные убытки. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Велетенское, Кизомис, Приднепровское, Никольское, Станислав, Токаревка, Берислав, Крещеновка, Львов, Тягинка, Красное, Высокое, Волшебное, Николаевка, Томарино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Бериславскому району
По информации, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в частности повреждены 8 частных домов. Кроме того, было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего оказались повреждены хозяйственная постройка, складское помещение, гаражи, частные автомобили и автомобиль "скорой".
К сожалению, из-за данной агрессии 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, ранили 3 человек5 июля 2024, 05:18 • 17530 просмотров