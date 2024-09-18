Киев • УНН
18 сентября в Украине не планируют применять графики отключения света. Прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью 1510 МВт в отдельные часы.
Сегодня, 18 сентября, в Украине не планируют применять графики отключения света. Прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Генерация и потребление
«Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго», - рассказали в ведомстве.
Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Импорт и экспорт
Как отметили в ведомстве, экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1510 МВт.
рф за добу обстріляла енергетичну інфраструктуру в 8 областях - Міненерго18 сентября 2024, 07:22 • 6046 просмотров
Погодные условия
В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 6 населенных пунктов в Днепропетровской области.
Состояние сетей
Северный регион: из-за технологических нарушений обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.
Южный регион: по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.
Западный регион: в результате технологических нарушений обесточилась подстанция, бытовые потребители и железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание восстановлено.
Центральный регион: в результате сильного ветра выключались воздушные линии, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Северо-восточный регион: по технологическим причинам обесточилось несколько подстанций, бытовые потребители и местная промышленность, при этом энергетические объекты снижали уровень напряжения. Питание частично восстановлено.
Обесточивание и питание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 127 477 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий, погодных условий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 522 населенных пункта.
В уряді розраховують до зими отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт10 сентября 2024, 15:21 • 21008 просмотров