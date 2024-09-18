Сьогодні графіки відключень світла не передбачаються, запланований імпорт електрики з 5 країн

Сьогодні, 18 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Прогнозується імпорт електроенергії із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови. Про це у середу повідомили в Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - розповіли у відомстві.

Втім українців закликали і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Імпорт та експорт

Як наголосили у відомстві, експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1510 МВт.

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Погодні умови

Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 6 населених пунктів у Дніпропетровській області.

Стан мереж

Північний регіон: через технологічні порушення знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Західний регіон: внаслідок технологічних порушень знеструмилась підстанція, побутові споживачі та залізниця (були порушення в русі потягів). Живлення відновлено.

Центральний регіон: внаслідок сильного вітру вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Північно-східний регіон: з технологічних причин знеструмилось кілька підстанцій, побутові споживачі та місцева промисловість, при цьому енергетичні об’єкти знижували рівень напруги. Живлення частково відновлено.

Знеструмлення та заживлення споживажів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 127 477 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, погодних умов та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 522 населених пункти.

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