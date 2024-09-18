Сьогодні графіки відключень світла не передбачаються, запланований імпорт електрики з 5 країн

ukenru
06:19 • 29616 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 76179 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 132526 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 178848 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 138750 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 125560 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122272 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 157891 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76497 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84767 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 67376 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 60306 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 58669 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 58866 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 55323 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 32022 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 178848 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 157891 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 192249 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 526729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 3622 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14125 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40019 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39082 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40903 перегляди
Актуальне
Сьогодні графіки відключень світла не передбачаються, запланований імпорт електрики з 5 країн

Сьогодні графіки відключень світла не передбачаються, запланований імпорт електрики з 5 країн

Київ • УНН

 • 12964 перегляди

18 вересня в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю 1510 МВт в окремі години.

Сьогодні, 18 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Прогнозується імпорт електроенергії із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови. Про це у середу повідомили в Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - розповіли у відомстві.

Втім українців закликали і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. 

Імпорт та експорт

Як наголосили у відомстві, експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1510 МВт.

рф за добу обстріляла енергетичну інфраструктуру в 8 областях - Міненерго18.09.24, 10:22 • 15363 перегляди

Погодні умови 

Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 6 населених пунктів у Дніпропетровській області.

Стан мереж

Північний регіон: через технологічні порушення знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Західний регіон: внаслідок технологічних порушень знеструмилась підстанція, побутові споживачі та залізниця (були порушення в русі потягів). Живлення відновлено.

Центральний регіон: внаслідок сильного вітру вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Північно-східний регіон: з технологічних причин знеструмилось кілька підстанцій, побутові споживачі та місцева промисловість, при цьому енергетичні об’єкти знижували рівень напруги. Живлення частково відновлено.

Знеструмлення та заживлення споживажів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 127 477 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, погодних умов та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 522 населених пункти.

В уряді розраховують до зими отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт10.09.24, 18:21 • 21234 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85