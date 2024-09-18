рф за добу обстріляла енергетичну інфраструктуру в 8 областях - Міненерго
Київ • УНН
За добу ворожі обстріли пошкодили цивільну енергетичну інфраструктуру у 8 областях України. Зафіксовано знеструмлення об'єктів та пожежі, частину пошкоджень вже усунуто.
За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Про це у середу повідомили в Міненерго, передає УНН.
У Сумській області внаслідок обстрілу території підстанції знеструмлювалось обладнання, побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено. При повторному обстрілі підстанції виникло загорання. Його було ліквідовано.
У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Під час огляду, як повідомляється, були виявлені сліди низової пожежі, спричиненої обстрілом.
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту у шахті перебувало 89 працівників, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.
У Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено, вказали в Міненерго.
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