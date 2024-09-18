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рф атакувала об'єкти енергетики Сум "шахедами" вночі, у регіоні знищили 16 дронів - ОВА

Київ • УНН

 • 13520 перегляди

У ніч на 18 вересня російські війська здійснили атаку безпілотниками на енергетичну інфраструктуру Сум. За попередніми даними, постраждалих немає, триває ліквідація наслідків удару.

Російські війська вночі здійснили атаку безпілотниками на енергетичні об'єкти Сум. За попередніми даними, постраждалих немає, триває ліквідація наслідків удару, повідомили у середу Сумська ОВА і начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram, пише УНН.

У ніч на 18 вересня ворог завдав авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми, застосувавши БпЛА типу "Шахед"

- повідомили в ОВА.

Дрозденко також вказав, що "у ніч на 18 вересня ворог атакував "шахедами" по енергетичних об’єктах Сум". 

"Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару", - зазначили в ОВА.

"Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години", - ідеться у повідомленні.

При цьому в ОВА вказали, що силами протиповітряної оборони Сумщини сьогодні вночі, 18 вересня, було знищено 16 ворожих "Шахедів".

У Сумах пролунали вибухи18.09.24, 05:29 • 19110 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
sumyСуми

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