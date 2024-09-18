Киев • УНН
В ночь на 18 сентября российские войска совершили атаку беспилотниками на энергетическую инфраструктуру Сум. По предварительным данным, пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий удара.
Российские войска ночью совершили атаку беспилотниками на энергетические объекты Сум. По предварительным данным, пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий удара, сообщили в среду Сумская ОВА и начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 18 сентября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам города Сумы, применив БпЛА типа "Шахед"
Дрозденко также указал, что "в ночь на 18 сентября враг атаковал "шахедами" по энергетическим объектам Сум".
"Предварительно, люди не пострадали. Проводится ликвидация последствий вражеского удара", - отметили в ОВА.
"В результате вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы", - говорится в сообщении.
При этом в ОВА указали, что силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 18 сентября, было уничтожено 16 вражеских "Шахедов".
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