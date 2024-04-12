В Сумах прогремели взрывы

Военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений: кто может быть там похоронен

Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.