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У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 19110 перегляди

У Сумах вранці 18 вересня сталися вибухи під час повітряної тривоги через ворожі дрони-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника у Сумській області.

У Сумах під ранок 18 вересня пролунали вибухи. У цей час в області оголошена повітряна тривога через ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне Суми".

Деталі

Вибухи в районі міста Суми було чути близько 05.08.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника у Сумській області, зокрема на межі з Полтавською областю.

""Шахеди" в Сумській області - курс на захід, та один БпЛА на межі Полтавщини", - йшлося в заяві військових майже о п'ятій ранку.

У Кропивницькому чутно вибухи18.09.24, 02:03 • 37543 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
poltavska-oblastПолтавська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
sumyСуми

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