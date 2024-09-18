У Сумах пролунали вибухи
Київ • УНН
У Сумах вранці 18 вересня сталися вибухи під час повітряної тривоги через ворожі дрони-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника у Сумській області.
У Сумах під ранок 18 вересня пролунали вибухи. У цей час в області оголошена повітряна тривога через ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне Суми".
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Вибухи в районі міста Суми було чути близько 05.08.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника у Сумській області, зокрема на межі з Полтавською областю.
""Шахеди" в Сумській області - курс на захід, та один БпЛА на межі Полтавщини", - йшлося в заяві військових майже о п'ятій ранку.
У Кропивницькому чутно вибухи18.09.24, 02:03 • 37543 перегляди