У Кропивницькому чутно вибухи
Київ • УНН
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцевим жителям рекомендують залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео можливих наслідків у соцмережах.
У Кропивницькому пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Місцевим жителям рекомендують залишатися в укриттях, зберігати спокій і не публікувати фото чи відео можливих наслідків вибухів у соціальних мережах, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.
Ситуація продовжує розвиватися, і офіційні джерела поки не надали деталей щодо характеру вибухів або можливих пошкоджень.
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