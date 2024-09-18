В Кропивницком раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области продолжается воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Местным жителям рекомендуют оставаться в укрытиях, сохранять спокойствие и не публиковать фото или видео возможных последствий взрывов в социальных сетях, чтобы не подвергать себя и других опасности.

Ситуация продолжает развиваться, и официальные источники пока не предоставили деталей относительно характера взрывов или возможных повреждений.

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