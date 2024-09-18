Киев • УНН
За сутки вражеские обстрелы повредили гражданскую энергетическую инфраструктуру в 8 областях Украины. Зафиксировано обесточивание объектов и пожары, часть повреждений уже устранена.
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, передает УНН.
В Сумской области в результате обстрела территории подстанции обесточивалось оборудование, бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено. При повторном обстреле подстанции возникло возгорание. Оно было ликвидировано.
В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. При осмотре, как сообщается, были обнаружены следы низового пожара, вызванного обстрелом.
На Донетчине в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента в шахте находилось 89 работников, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено.
В Киевской области во время тревоги обесточивались подстанции, из-за чего были обесточены бытовые потребители в двух областях. Питание восстановлено, указали в Минэнерго.
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