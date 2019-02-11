Ежедневно полиция фиксирует до ста сообщений о нарушениях в избирательной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ежедневно в органы МВД поступает 80-100 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По последним данным, с начала регистрации кандидатов, в среднем доходит от 80 до 100 сообщений о тех или иных нарушениях во время выборов", - отметил Стойко.
По его словам, с начала избирательного процесса сегодня зафиксировано 1041 сообщений о нарушениях. В основном это агитация, подкуп, повреждения имущества, хулиганство и тому подобное.
При этом он добавил, что по фактам составлено 266 протоколов, начато 38 уголовных производств.
Ранее УНН сообщал, что Нацполиция начала 23 производства о нарушениях в избирательной кампании.