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Нацполіція розпочала 23 провадження щодо порушень у виборчій кампанії

Нацполіція розпочала 23 провадження щодо порушень у виборчій кампанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні вже зафіксовано 884 повідомлень про порушення, пов’язані з проведенням передвиборчої кампанії, а також відкрито 23 кримінальні провадження. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у відповіді на запит УНН.

"За результатами опрацювання повідомляємо, що станом на 8 лютого 2019 року до органів поліції надійшло 884 повідомлень про події та правопорушення, які пов'язані з проведенням передвиборчої кампанії. Розпочато досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях", - зазначили в прес-службі відомства.

При цьому в Нацполіції уточнили, що, зокрема, відносно кандидата Юлії Тимошенко було зафіксовано 144 повідомлення про порушення виборчого законодавства, Андрія Садового – 96, Олега Ляшка – 87, Петра Порошенка і Анатолія Гриценка – по 84 повідомлення.



Нагадаємо, дев’ятеро людей, яким відмовили у реєстрації кандидатом у президенти України, звернулись до суду із позовами до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.


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