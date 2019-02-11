Нацполіція розпочала 23 провадження щодо порушень у виборчій кампанії

"За результатами опрацювання повідомляємо, що станом на 8 лютого 2019 року до органів поліції надійшло 884 повідомлень про події та правопорушення, які пов'язані з проведенням передвиборчої кампанії. Розпочато досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях", - зазначили в прес-службі відомства.



При цьому в Нацполіції уточнили, що, зокрема, відносно кандидата Юлії Тимошенко було зафіксовано 144 повідомлення про порушення виборчого законодавства, Андрія Садового – 96, Олега Ляшка – 87, Петра Порошенка і Анатолія Гриценка – по 84 повідомлення.







Нагадаємо, дев’ятеро людей, яким відмовили у реєстрації кандидатом у президенти України, звернулись до суду із позовами до Центральної виборчої комісії.



Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.





