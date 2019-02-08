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Вибори Президента: проти ЦВК подали 9 позовів

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Дев’ятеро людей, яким відмовили у реєстрації кандидатом у президенти України, звернулись до суду із позовами до Центральної виборчої комісії. Про це на брифінгу повідомила голова Комісії Тетяна Сліпачук, передає УНН.

“Стосовно реєстрації, до Шостого апеляційного адміністративного суду було подано 9 позовних заяв про оскарження рішення комісії (ЦВК- ред.)", -зазначила Сліпачук.

За її словами, із 9 поданих заяв – 6-ти було відмовлено, одна була повернена позивачем, одній було відмовлено у відкритті провадження.

“Судовою перевіркою було встановлено, що ЦВК при винесенні відмови діяла виключно в межах закону та Конституції, ретельно вивчала всі компоненти та підстави відмовити, вони (рішення – ред.) були обґрунтовані", – заявила голова комісії.

Нагадаємо, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.

Українські Національні Новини

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