Выборы Президента: против ЦИК подали 9 исков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Девять человек, которым отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, обратились в суд с исками к Центральной избирательной комиссии. Об этом на брифинге сообщила председатель Комиссии Татьяна Слипачук, передает УНН.
"Что касается регистрации, в Шестой апелляционный административный суд было подано 9 исковых заявлений об оспаривании решения комиссии (ЦИК - ред.)", - отметила Слипачук.
По ее словам, из 9 поданных заявлений - 6-ти было отказано, одна была возвращена истцом, одной было отказано в открытии производства.
"Судебной проверкой было установлено, что ЦИК при вынесении отказа действовала исключительно в рамках закона и Конституции, тщательно изучала все компоненты и основания для отказа, они (решения - ред.) были обоснованы", - заявила председатель комиссии.
Напомним, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.