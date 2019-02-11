Нацполиция начала 23 производства о нарушениях в избирательной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине уже зафиксировано 884 сообщений о нарушениях, связанных с проведением предвыборной кампании, а также открыто 23 уголовных производства. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в ответе на запрос УНН.
"По результатам обработки сообщаем, что на 8 февраля 2019 года в органы полиции поступило 884 сообщений о событиях и правонарушениях, связанных с проведением предвыборной кампании. Начато досудебное расследование по 23 уголовным производствам", - отметили в пресс-службе ведомства.
При этом в Нацполиции уточнили, что, в частности, относительно кандидата Юлии Тимошенко было зафиксировано 144 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, Андрея Садового - 96, Олега Ляшко - 87, Петра Порошенко и Анатолия Гриценко - по 84 сообщения.
Напомним, девять человек, которым отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, обратились в суд с исками к Центральной избирательной комиссии.
Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.