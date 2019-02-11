Щодня поліція фіксує до ста повідомлень про порушення у виборчій кампанії

"За останні дні, з початку реєстрації кандидатів, в середньому доходить від 80 до 100 повідомлень про ті чи інші порушення під час виборів", - зазначив Стойко.

За його словами, з початку виборчого процесу сьогодні зафіксовано 1041 повідомлень про порушення. Здебільшого це агітація, підкуп, пошкодження майна, хуліганство тощо.



При цьому він додав, що за фактами складено 266 протоколів, розпочато 38 кримінальних проваджень.



Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція розпочала 23 провадження щодо порушень у виборчій кампанії.