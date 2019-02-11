Щодня поліція фіксує до ста повідомлень про порушення у виборчій кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Щодня до органів МВС надходить 80-100 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За останні дні, з початку реєстрації кандидатів, в середньому доходить від 80 до 100 повідомлень про ті чи інші порушення під час виборів", - зазначив Стойко.
За його словами, з початку виборчого процесу сьогодні зафіксовано 1041 повідомлень про порушення. Здебільшого це агітація, підкуп, пошкодження майна, хуліганство тощо.
При цьому він додав, що за фактами складено 266 протоколів, розпочато 38 кримінальних проваджень.
Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція розпочала 23 провадження щодо порушень у виборчій кампанії.