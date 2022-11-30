Какие продукты положить в "тревожный чемоданчик" ребенка: советы от Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень продуктов, которые нужно положить в "тревожный чемоданчик" ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Минздрава.
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"Вместе с главой ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом мы подготовили перечень продуктов питания, которые нужно иметь с собой, чтобы ребенок получал полноценный рацион в расчете на 1-2 суток", – говорится в сообщении.
Что должно быть в "тревожном чемоданчике" ребенка
1. Напитки
• детям младшего школьного возраста – 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, детям старшего возраста – 1,5-2 литра.
• пакетированный фруктовый сок – 200 мл в сутки;
• пастеризованные молочные напитки – 400-500 мл в сутки.
2. Консервированные продукты
• бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 г в сутки;
• консервированные фрукты – 200 г в сутки;
• м’ясные консервы с кашей – 300 г в сутки;
• рыбные консервы – 200 г в двое суток;
• сгущенка – 200 г на двое суток.
3. Цельнозерновые продукты, орехи и семена
• несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50-100 г в день;
• хлеб цельнозерновой – 50-100 г в день;
• батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30-60 г в день;
• орехи или семена – 50 г в день.
4. Овощи и фрукты
• почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец–200-300 г в день;
• вымыты и упакованы фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые –100-200 г в день.
5. Сухие продукты
• сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна-две порции в день;
• сухофрукты – 50-100 г в день;
• чай – один-два пакетика в день.
6. Обработанные мясные изделия и твердый сыр
• колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 г в день;
• твердый сыр – 50 г в день.
7. Сладости
• сахар или мед – до 25 г в день;
• шоколад – до 25 г в день.
"Такой список продуктов является обобщенным, а их количество – усредненное. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности", – добавили в Минздраве.
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