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Какие продукты положить в "тревожный чемоданчик" ребенка: советы от Минздрава

Какие продукты положить в "тревожный чемоданчик" ребенка: советы от Минздрава

Киев • УНН

 • 1043734 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень продуктов, которые нужно положить в "тревожный чемоданчик" ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Минздрава.

Цитата

"Вместе с главой ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом мы подготовили перечень продуктов питания, которые нужно иметь с собой, чтобы ребенок получал полноценный рацион в расчете на 1-2 суток", – говорится в сообщении.

Что должно быть в "тревожном чемоданчике" ребенка

1. Напитки

• детям младшего школьного возраста – 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, детям старшего возраста – 1,5-2 литра.

• пакетированный фруктовый сок – 200 мл в сутки;

• пастеризованные молочные напитки – 400-500 мл в сутки.

2. Консервированные продукты

• бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 г в сутки;

• консервированные фрукты – 200 г в сутки;

• м’ясные консервы с кашей – 300 г в сутки;

• рыбные консервы – 200 г в двое суток;

• сгущенка – 200 г на двое суток.

3. Цельнозерновые продукты, орехи и семена

• несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50-100 г в день;

• хлеб цельнозерновой – 50-100 г в день;

• батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30-60 г в день;

• орехи или семена – 50 г в день.

4. Овощи и фрукты

• почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец–200-300 г в день;

• вымыты и упакованы фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые –100-200 г в день.

5. Сухие продукты

• сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна-две порции в день;

• сухофрукты – 50-100 г в день;

• чай – один-два пакетика в день.

6.  Обработанные мясные изделия и твердый сыр

• колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 г в день;

• твердый сыр – 50 г в день.

7. Сладости

• сахар или мед – до 25 г в день;

• шоколад – до 25 г в день.

"Такой список продуктов является обобщенным, а их количество – усредненное. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности", – добавили в Минздраве.

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